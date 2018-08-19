toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ХАДДЕРСФІЛД ВІТАЛІЙ ФЕДОРІВ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ ДЕСНА - КАРПАТИ

Вербіч: Потрібно працювати над помилками перед матчем проти Аякса

15:54 49 Читать на русском
Вербіч: Потрібно працювати над помилками перед матчем проти Аякса
Беньямін Вербіч / фото: ФК Динамо

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від матчу проти Аякса.

"Ми очікуємо складного матчу. Ми знаємо, що Аякс – дуже хороша команда, але ми, впевнений, добре підготуємося до цього протистояння, як і до минулих.

Потрібно попрацювати над помилками, особливо з пасами, потрібно бути більш сфокусованими з перших хвилин. Сьогодні у нас це не зовсім виходило з початку зустрічі. Потрібно бути обережними. У нас є кілька днів для підготовки перед першою грою.

"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євро

Завжди краще, коли перший матч проходить в гостях, а у матч-відповідь – вдома. Але це футбол, ти ніколи не знаєш, як насправді складеться хід зустрічі. Однак ми зробимо все можливе для того, щоб пройти в груповий раунд Ліги чемпіонів", – передає слова Вербіча Sport.ua.

Нагадаємо, матч Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, у середу, початок гри заплановано на 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
3
дн
:
5
год
:
50
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Аякс - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мессі забив 6000-й гол Барселони в Прімері
    Іспанія — 09:44704 Мессі забив 6000-й гол Барселони в Прімері
50
хв
Десна
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук