Вербіч: Потрібно працювати над помилками перед матчем проти Аякса

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від матчу проти Аякса.

"Ми очікуємо складного матчу. Ми знаємо, що Аякс – дуже хороша команда, але ми, впевнений, добре підготуємося до цього протистояння, як і до минулих.

Потрібно попрацювати над помилками, особливо з пасами, потрібно бути більш сфокусованими з перших хвилин. Сьогодні у нас це не зовсім виходило з початку зустрічі. Потрібно бути обережними. У нас є кілька днів для підготовки перед першою грою.

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Завжди краще, коли перший матч проходить в гостях, а у матч-відповідь – вдома. Але це футбол, ти ніколи не знаєш, як насправді складеться хід зустрічі. Однак ми зробимо все можливе для того, щоб пройти в груповий раунд Ліги чемпіонів", – передає слова Вербіча Sport.ua.

Нагадаємо, матч Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, у середу, початок гри заплановано на 22:00.