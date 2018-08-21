Вербич: С Аяксом будет и легче, и труднее одновременно, нас ждет матч уровня Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился с Футбол 24 своими мыслями о предстоящем противостоянии с Аяксом в Лиге чемпионов.

"Как настроение и физическое состояние? Сейчас мы играем много матчей, но, конечно, думаем пока только об игре с Аяксом. Это будет очень важный момент сезона. Поэтому мы направим всю нашу энергию на эти два матча, и мы готовы.

Мы смотрели последние матчи Аякса, в частности, в Лиге чемпионов против Стандарда. У них очень хорошая передняя линия, сильные игроки в атаке, должны быть осторожными с ними.

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Но мы знаем свою силу и знаем, что можем хорошо сыграть против Аякса. С нетерпением ждем эту игру. Это будет матч уровня Лиги чемпионов.

Будет ли легче с Аяксом, чем со Славией? Это будет и легче, и труднее одновременно. Они не играют так много верхом, как Славия, поэтому в этом плане нам будет легче. Но они намного сильнее в комбинационной игре, быстрые. Поэтому надо быть внимательными, особенно с их контратаками.

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И мы готовы, сегодня снова будем смотреть видео с их игрой. Посмотрим, где их слабые стороны, и как мы можем это использовать.

Забью ли я снова? Посмотрим (улыбается). Я надеюсь, что команда сможет забить. Когда команда достигает результата, то неважно, кто забивает голы. Но, конечно, я радуюсь, когда забиваю", – сказал хавбек корреспонденту Футбол 24 перед вылетом Динамо в Амстердам.