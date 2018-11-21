Веллінгтон Нем: У Шахтаря ще є всі шанси в Лізі чемпіонів

Бразильський півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем очікує нелегкої гри проти ФК Львів та зазначає, що завжди приємно грати проти своїх співвітчизників.

Він також підкреслив, що для Шахтаря важливо як продовжувати перемагати в чемпіонаті, так і поборотися за вихід з групи в Лізі чемпіонів.

"У нас було достатньо часу, щоб підготуватися до Львова. Це буде дуже важлива гра. Сподіваємося, що продемонструємо хорошу гру та здобудемо перемогу.

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Серед бразильців Львова знаю Жонатана, ми разом були в збірній Бразилії. Завжди чудово грати проти своїх співвітчизників, це приємний факт. І думаю, що для нашої команди це буде важка гра, зокрема, через наявність у складі Львова цих гравців.

Холодна погода? Ми вже всі до неї звикли, тренуємося в таких умовах, тому на нашу гру це ніяк не впливає.

Чи будемо берегти себе та заощаджувати сили на Лігу чемпіонів? Думаю, що ні. Ми маємо бути повністю сфокусовані на чемпіонаті України. 8 очок переваги над Динамо – це добре, але ще є три матчі до зимової перерви, і якщо ми зможемо ще збільшити відрив – це буде важливо.

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А в Лізі чемпіонів все залежить лише від нас. Попереду дві важкі гри. Думаю, що у нас ще є всі шанси здобути потрібні очки та пройти далі. Ліон грає з Манчестер Сіті, і це буде складна гра для них. Але в будь-якому випадку все залежить від нас. Ми маємо бути сконцентрованими на обох турнірах.

Чи можна сказати, що це найвдаліша моя осінь у Шахтарі? Думаю, що так. У мене є більше можливостей грати, показувати свій футбол, тому мені залишається лише радіти цьому та продовжувати в тому ж дусі", – сказав Веллінгтон Нем журналістам перед початком відкритого тренування Шахтаря у середу.