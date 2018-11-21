Веллингтон Нем: У Шахтера еще есть все шансы в Лиге чемпионов

Бразильский полузащитник Шахтера Веллингтон Нем ожидает нелегкой игры против ФК Львов и отмечает, что всегда приятно играть против своих соотечественников.

Он также подчеркнул, что для Шахтера важно как продолжать побеждать в чемпионате, так и побороться за выход из группы в Лиге чемпионов.

"У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться ко Львову. Это будет очень важная игра. Надеемся, что продемонстрируем хорошую игру и одержим победу.

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Среди бразильцев Львова знаю Жонатана, мы вместе были в сборной Бразилии. Всегда прекрасно играть против своих соотечественников, это приятный факт. И думаю, что для нашей команды это будет тяжелая игра, в частности, из-за наличия в составе Львова этих игроков.

Холодная погода? Мы уже все к ней привыкли, тренируемся в таких условиях, поэтому на нашу игру это никак не влияет.

Будем ли беречь себя и экономить силы на Лигу чемпионов? Думаю, что нет. Мы должны быть полностью сфокусированы на чемпионате Украины. 8 очков преимущества над Динамо – это хорошо, но еще три матча до зимнего перерыва, и если мы сможем еще увеличить отрыв – это будет важно.

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А в Лиге чемпионов все зависит только от нас. Впереди две тяжелые игры. Думаю, что у нас еще есть все шансы одержать нужные очки и пройти дальше. Лион играет с Манчестер Сити, и это будет сложная игра для них. Но в любом случае все зависит от нас. Мы должны быть сконцентрированными на обоих турнирах.

Можно ли сказать, что это самая удачная моя осень в Шахтере? Думаю, что да. У меня есть больше возможностей играть, показывать свой футбол, поэтому мне остается только радоваться этому и продолжать в том же духе", – сказал Веллингтон Нем журналистам перед началом открытой тренировки Шахтера в среду.