"Ми маємо бути сміливими, повинні вірити в себе, бути розумними, ухвалити вірні тактичні рішення та діяти на межі наших фізичних можливостей. Манчестер Сіті вже кілька тижнів грає у топовій формі. Нам потрібно відновитись і сподіватися, що всі будуть у формі.

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Ліга чемпіонів – це змагання, де все вирішує форма у цей конкретний день. Все може статися, у футболі все може статися. Це одне з найважливіших випробувань, ми знаємо про якості Манчестер Сіті. Нині вони у чудовій формі вже декілька тижнів. Ми маємо показати абсолютну готовність", – цитує наставника Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Баварія зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті 11 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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