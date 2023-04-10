"Манчестер Сити – очень сильная команда, там много качественных игроков. В предстоящей игре будет важно делать все вместе – так мы оборонялись против ПСЖ, против Мбаппе, Месси и Неймара. Сложно выигрывать всегда борьбу лицом к лицу против таких футболистов. Но если мы сыграем с умом и будем действовать сообща, то все возможно.

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Мое вынос мяча из линии против ПСЖ? Это был важный момент игры. Самое важное было действовать на опережение. Я увидел, что Ян Зоммер имеет небольшие проблемы и побежал к воротам, чтобы успеть к мячу. После этого действия я ощутил энергию всего стадиона.

Мы не пропустили в семи матчах Лиги чемпионов и одержали восемь побед. Теперь мы сыграем против еще одной очень сильной команды. Надеюсь, мы сможем продолжить эту серию", – рассказал Де Лихт клубному каналу.

Маттейс де Лигт в этом сезоне в Бундеслиге провел за мюнхенцев 24 матча, в которых забил три гола и оформил одну результативную передачу. Напомним, что Бавария сыграет в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити во вторник, 11 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.