Лукас Васкес спростував, що під час зустрічі з Шахтарем гравці Реала подумки думали про майбутнє Ель Класіко з Барселоною.

Правий захисник Реала Лукас Васкес прокоментував нічийний результат своєї команди у матчі із Шахтарем (1:1).

Шахтар – Реал Мадрид – 1:1 – відео голів і огляд матчу

"Гол Шахтаря відразу по перерві нас розлютив. Особливо якщо врахувати, що в роздягальні ми якраз говорили про важливість добре розпочати другий тайм", – наводить слова Васкеса AS.

"Ми не думали про Ель Класіко. Ми чудово усвідомлювали важливість матчу з Шахтарем. Це була важлива битва за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми втратили очки, і тепер плануємо виправити ситуацію в наступному матчі", – зазначив Васкес.

У п'ятому турі групового етапу ЛЧ Реал зіграє з РБ Лейпциг на виїзді.

Шахтар драматично втратив перемогу над Реалом в ЛЧ – кривавий гол на останніх секундах, Зубков знову карає Луніна