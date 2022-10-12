Лукас Васкес опровергнул, что во время встречи с Шахтёром игроки Реала мысленно думали о предстоящем Эль Класико с Барселоной.

Правый защитник Реала Лукас Васкес прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с Шахтёром (1:1).

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"Гол Шахтера сразу после перерыва нас разозлил. Особенно если учесть, что в раздевалке мы как раз говорили о важности хорошо начать второй тайм", – приводит слова Васкеса AS.

"Мы не думали об Эль Класико. Мы прекрасно отдавали себе отчёт в важности матча с Шахтёром. Это была важная битва за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы потеряли очки, и теперь планируем исправить ситуацию в следующем матче", – отметил Васкес.

В пятом туре группового этапа ЛЧ Реалу предстоит сыграть с РБ Лейпциг на выезде.

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