Багаторічний експрезидент і менеджер Баварії Улі Хьонесс знову гостро висловився про клуби, які отримали легкі гроші з Близького Сходу.

"ПСЖ і Сіті ж досі нічого не виграли. Нічогісінько. У них на двох жодної перемоги в Лізі чемпіонів. Вони продовжать програвати нам, вони позаду Баварії.

Це наша ціль. Ми показуємо їм: "Ваші ср*ні гроші вирішують не все". Коли Баварія обігрує такі клуби, я радію як дитина.

Різниця між мною та Аль-Хелаїфі в тому, що я важко працював, що забезпечити Баварії фінансову стабільність, а йому гроші просто впали з неба.

Ми трудилися, а ПСЖ нічого не треба робити, щоб отримати гроші. Коли вони хочуть купити гравця, Аль-Хелаїфі просто набирає еміра", – сказав Улі Хьонесс у подкасті "11 Leben".

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Улі Хьонесс перетворив Баварію в німецького гегемона та один з найстабільніших клубів Європи. Він 30 років працював генеральним менеджером у Мюнхені, після чого став президентом. Два роки тому Улі пішов з посади.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі та тролить Росію