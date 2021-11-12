"ПСЖ и Сити до сих пор ничего не выиграли. Ничего. У них на двоих ни одной победы в Лиге чемпионов. Они продолжат проигрывать нам, они позади Баварии.

Это наша цель. Мы показываем им: "Ваши ср*нные деньги решают не всё". Когда Бавария обыгрывает такие клубы, я радуюсь как ребенок.

Разница между мной и Аль-Хелаифи в том, что я тяжело работал, чтобы обеспечить Баварии финансовую стабильность, а ему деньги просто упали с неба.

Мы трудились, а ПСЖ ничего не нужно делать, чтобы получить деньги. Когда они хотят купить игрока, Аль-Хелаифи просто набирает эмира", – сказал Ули Хенесс в подкасте "11 Leben".

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Ули Хёнесс превратил Баварию в немецкого гегемона и один из самых стабильных клубов Европы. Он 30 лет работал генеральным менеджером в Мюнхене, после чего стал президентом. Два года назад Ули ушел с поста.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі та тролить Росію