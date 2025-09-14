Ванат оформив гол в дебютному матчі за Жирону – ВІДЕО
15:21 - Читати іншою мовою
Нападник Жирона Владислав Ванат дебютував за нову команду і одразу відзначився.
Владислав Ванат потрапив у заявку Жирони на матч з Сельтою. Українцю знадобилося лише 12 хвилин, щоб відкрити лік своїм голам в Іспанії.
Сельта – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Ванат дебютує і зберігає присутність України
Іван Мартін віддав на хід Ванату, який зробив декілька кроків і влучно пробив, а захисник Сельти не зміг завадити українцеві.
Нагадаємо, що Ванат приєднався до Жирони влітку 2025 року. Мічел виріши кинути Владислава у бій в першому ж офіційному матчі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter