Нападник Жирона Владислав Ванат дебютував за нову команду і одразу відзначився.

Владислав Ванат потрапив у заявку Жирони на матч з Сельтою. Українцю знадобилося лише 12 хвилин, щоб відкрити лік своїм голам в Іспанії.

Сельта – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Ванат дебютує і зберігає присутність України

Іван Мартін віддав на хід Ванату, який зробив декілька кроків і влучно пробив, а захисник Сельти не зміг завадити українцеві.

Нагадаємо, що Ванат приєднався до Жирони влітку 2025 року. Мічел виріши кинути Владислава у бій в першому ж офіційному матчі.