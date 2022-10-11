У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Аякс зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках за всю свою історію (1:6). Щоб ганьба не повторилася у матчі-відповіді, у Неаполі легендарний у минулому нападник Фейєнорда П'єр ван Хойдонк закликав наставника амстердамської команди Альфреда Схредера змінити схему.

Аякс – Наполі – 1:6 – відео голів та огляд матчу

Ван Хойдонк хотів би побачити Акс у розстановці 5-3-2 з Едсоном Альваресом в обороні, Деві Классеном у складі та Стівеном Бергейсом на позиції десятого номера.

"Я б дуже хотів, щоб Схрьодер це зробив. На мій погляд, це вирішило б проблему, і Аякс виглядав би потужно. Романтики голландської школи особливо гучні в Амстердамі: "Аякс завжди повинен грати за схемою 4-3-3", але часи змінюються, і футбол теж розвивається. Потрібно йти в ногу з часом. Я не виключаю, що Аякс може далеко зайти на міжнародному рівні, якщо продовжить грати за схемою 4-3-3. Але вони не повинні грати так завжди – можливо, час від часу", – наводить NOS Studio Voetbal слова ван Хойдонка.

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