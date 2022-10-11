В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Аякс потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках за всю свою историю (1:6). Чтобы позор не повторился в ответном матче, в Неаполе легендарный в прошлом нападающий Фейеноорда Пьер ван Хойдонк призвал наставника амстердамской команды Альфреда Схрёдера поменять схему.

Аякс – Наполи – 1:6 – видео голов и обзор матча

Ван Хойдонк предпочёл бы увидеть Акс в расстановке 5-3-2 с Эдсоном Альваресом в обороне, Дэви Классеном в составе и Стивеном Бергейсом на позиции десятого номера.

"Я бы очень хотел, чтобы Схрёдер это сделал. На мой взгляд, это решило бы проблему, и Аякс выглядел бы мощно. Романтики голландской школы особенно слышны в Амстердаме: "Аякс всегда должен играть по схеме 4-3-3", но времена меняются, и футбол тоже развивается. Нужно идти в ногу со временем. Я не исключаю, что Аякс еще может далеко зайти на международном уровне, если продолжит играть по схеме 4-3-3. Но они не должны играть так всегда – может быть, время от времени", – приводит NOS Studio Voetbal слова ван Хойдонка.

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