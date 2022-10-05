Аякс зазнав нищівної домашньої поразки від Наполі в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Аякс – Наполі на Футбол 24.

Аякс зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках у клубній історії. До приїзду Наполі антирекордом амстердамської команди була поразка від Реала з рахунком 0:4 у 2010 році.

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Що цікаво, саме команда Альфреда Схрьодера забила першою на дев'ятій хвилині – відзначився Мохаммед Кудус. Однак, схоже, цей гол лише роздратував італійську команду, і м'ячі у ворота Аякса почали залітати один за одним. У першому таймі у складі Наполі відзначилися Распадорі, Ді Лоренцо та Зеліньскі, а після перерви компанію Распадорі склали Кварацхелія та Сімеоне. Вже за рахунку 6:1 на користь гостей Ндомбеле влучив у поперечину.

Завдяки цій перемозі Наполі продовжив очолювати групу А, відірвавшись від найближчого переслідувача на три очки. Аякс із трьома балами в активі посідає третє місце.