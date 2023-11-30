Колишній наставник Луї ван Гал, що нині працює в Аяксі, активно святкував перемогу ПСВ над Севільєю.

Вчора, 29 листопада, відбулися заключні матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. В одному з них ПСВ здійснив неймовірний камбек в грі з Севільєю (3:2), що дозволило нідерландському клубу кваліфікуватися в плей-офф турніру.

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Після неймовірної звитяги гравці ПСВ пішли в нічний клуб, де до них приєднався і легендарний тренер Луї ван Гал. Деякі моменти з вечірки опублікував журналіст Рік Елфрінк в Twitter.

Нагадаємо, нідерландець посідає одну з керівних посад в Аяксі. Ван Гал консультує наглядову раду Аякса з технічних футбольних питань.

Варто зазначити, що ПСВ нині очолює турнірну таблицю нідерландського чемпіонату, маючи в своєму активі 39 пунктів після 13 зіграних матчів. Аякс йде на 8 сходинці з 12 балами після 12 матчів.