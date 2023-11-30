Бывший наставник Луи ван Гал, ныне работающий в Аяксе, активно праздновал победу ПСВ над Севилией.

Вчера, 29 ноября, прошли заключительные матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них ПСВ совершил невероятный камбэк в игре с Севилией (3:2), что позволило нидерландскому клубу квалифицироваться в плей-офф турнира.

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После невероятной победы игроки ПСВ пошли в ночной клуб, где к ним присоединился и легендарный тренер Луи ван Гал. Некоторые моменты с вечеринки опубликовал журналист Рик Элфринк в Twitter.

Напомним, нидерландец занимает одну из руководящих должностей в Аякси. Ван Гал консультирует наблюдательный совет Аякса по техническим футбольным вопросам.

Стоит отметить, что ПСВ возглавляет турнирную таблицу нидерландского чемпионата, имея в своем активе 39 пунктов после 13 сыгранных матчей. Аякс идет на 8 строчке с 12 баллами после 12 матчей.