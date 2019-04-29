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Ван де Беек: Завтра ми повинні насолоджуватись моментом

23:07 68
Ван де Беек: Завтра ми повинні насолоджуватись моментом
Донні ван де Беек / УЄФА

Хавбек Аякса Донні ван де Беек поділився очікуваннями від матчу проти Тоттенхема.

 

"Як команда, ми досягли значного прогресу. Ми дійсно повинні насолоджуватися моментом завтра, але також витискати все можливе з нього.

Все відбувається дуже швидко. Ми все ще беремо участь у трьох різних змаганнях. Ми насолоджуємося цим, але водночас це забирає у нас багато часу.

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Ми повинні зосередитися на собі і на тому, що ми збираємося зробити. Ми повинні бути впевненими в наших силах, щоб перемогти Тоттенхем.

Якщо у одного з гравців нашої команди не найкращий день, то хтось інший візьме на себе його тягар. Так це працює, і це одна з наших сильних сторін", – цитує Донні ван де Беека офіційний сайт УЄФА.

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Теги
Аякс Аякс Ліга чемпіонів Тоттенхем - Аякс Донні ван де Беек Донні ван де Беек
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