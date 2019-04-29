Ван де Беек: Завтра ми повинні насолоджуватись моментом

Хавбек Аякса Донні ван де Беек поділився очікуваннями від матчу проти Тоттенхема.

"Як команда, ми досягли значного прогресу. Ми дійсно повинні насолоджуватися моментом завтра, але також витискати все можливе з нього.

Все відбувається дуже швидко. Ми все ще беремо участь у трьох різних змаганнях. Ми насолоджуємося цим, але водночас це забирає у нас багато часу.

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Ми повинні зосередитися на собі і на тому, що ми збираємося зробити. Ми повинні бути впевненими в наших силах, щоб перемогти Тоттенхем.

Якщо у одного з гравців нашої команди не найкращий день, то хтось інший візьме на себе його тягар. Так це працює, і це одна з наших сильних сторін", – цитує Донні ван де Беека офіційний сайт УЄФА.

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