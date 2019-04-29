Тоттенхем – Аякс: передматчева прес-конференція Маурісіо Почеттіно

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно відповів на питання журналістів напередодні матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Ми у півфіналі, адже були хорошою командою, і будемо сильними в подальшому. Ми дійшли до цієї стадії, тому що грали дуже гідно, завжди були однією командою. На першому плані завжди були інтереси всієї команди.

Завжди доводиться шукати якісь рішення, а у нас кількість варіантів дуже обмежена. Але впевненість, у будь-якому випадку, на високому рівні. Це буде чарівний вечір. Ми зіграємо у півфіналі на своєму новому стадіоні – ніхто не міг повірити або уявити подібне кілька місяців тому.

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Буде дуже важко. Аякс повністю заслужив своє місце у півфіналі, і на нас чекає надзвичайно конкурентний матч.

Вихід в півфінал – це наслідок високого класу і, звичайно, наявності неймовірних гравців в складі. Аякс проводить фантастичний розіграш. Вони жодного разу не програли в групі, потім пройшли Реал і Ювентус.

Аякс заслуговує на безліч гарних слів. Тренер і гравці роблять фантастичну роботу. Це трохи схоже на наш випадок. Ніхто не вірив, що Аякс має шанс вийти у півфінал, але ми тут, тому що заслужили це.

У такому матчі неможливо втомитися, ти не можеш відчувати брак мотивації. Це все в голові. Енергії буде в надлишку. Я ніколи не грав у півфіналах Ліги чемпіонів. Я відкритий для якихось нових емоцій.

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На нас чекають два матчі. Завтра ми проведемо перший тайм, а другий буде на полі Аякса. Важливо, як ми підійдемо до цього матчу, як будемо справлятися протягом 90 хвилин, розуміючи, що попереду ще друга частина.

У Аякса відмінний склад, дуже хороші гравці. Ми переглянули багато матчів суперника, але це нормально: нам грати з ними в півфіналі.

Вихід в півфінал – наслідок того, що у тебе неймовірний склад і неймовірні гравці, але тренер теж робить свій внесок. Ерік тен Хаг реалізує власні ідеї, і, як мені здається, він робить фантастичну роботу. Мені буде дуже приємно з ним зустрітися", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.