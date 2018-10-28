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Вальверде розповів, як Барселона може замінити травмованого Мессі

24 жовтня 07:30 420 Читать на русском
Вальверде розповів, як Барселона може замінити травмованого Мессі
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде напередодні матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з міланським Інтером заявив, що розглядає безліч варіантів заміни травмованого нападника Ліонеля Мессі.

"Ми зіграємо з командою, яка зараз показує найкращу гру в сезоні, яка ніколи не здається і здобула кілька перемог завдяки голам наприкінці матчу. Це команда з сильним характером. Буде відмінний матч, на кону якого три важливі очки. Переможець зробить великий крок в наступний раунд.

У Мессі виникли проблеми зі сном через травму руки

Попереду у нас важливі матчі, і ми з нетерпінням чекаємо їх. Деякий час ми будемо без Лео Мессі, і нам буде дуже не вистачати його. Коли втрачаєш такого важливого гравця, потрібно зробити так, щоб відповідальність за його заміну не лягала лише на одного футболіста. Необхідно всім колективом постаратися зробити так, щоб відсутність Мессі позначалася якомога менше.

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Я розглядаю багато варіантів того, як замінити Мессі. У нас багато гравців, які можуть зіграти на його позиції. Ми також можемо поміняти схему. Звичайно, всі будуть думати про це, в тому числі і тренер суперників. Але я не збираюся йому допомагати", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів3 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Інтер: Середа 24 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 0
Інтер
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Теги
Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Ліга чемпіонів Барселона - Інтер
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