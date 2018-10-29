Вальверде рассказал, как Барселона может заменить травмированного Месси

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским Интером заявил, что рассматривает множество вариантов замены травмированного нападающего Лионеля Месси.

"Мы сыграем с командой, которая сейчас показывает лучшую игру в сезоне, которая никогда не сдается и одержала несколько побед благодаря голам в конце матча. Это команда с сильным характером. Будет отличный матч, на кону которого три важных очка. Победитель сделает большой шаг в следующий раунд.

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Впереди у нас важные матчи, и мы с нетерпением ждем их. Некоторое время мы будем без Лео Месси, и нам будет очень не хватать его. Когда теряешь такого важного игрока, нужно сделать так, чтобы ответственность за его замену не ложилась только на одного футболиста. Необходимо всем коллективом постараться сделать так, чтобы отсутствие Месси сказывалось как можно меньше.

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Я рассматриваю много вариантов того, как заменить Месси. У нас много игроков, которые могут сыграть на его позиции. Мы можем поменять схему. Конечно, все будут думать об этом, в том числе и тренер соперников. Но я не собираюсь ему помогать", – цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.