У Мессі виникли проблеми зі сном через травму руки

Нападник Барселони Ліонель Мессі зіткнувся з додатковими проблемами після травми, отриманої в матчі дев'ятого туру іспанської Прімери з Севільєю.

В середині першого тайму того поєдинку аргентинець невдало впав на праву руку, після чого був змушений покинути поле. Після цього він був відправлений до лікарні, де лікарі діагностували у нього перелом променевої кістки.

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За інформацією Sport.es, через цю травму у Мессі виникли проблеми зі сном. Футболіст не може заснути через больові відчуття в руці, через що лікарям доводиться знижувати дискомфорт за допомогою препаратів.

Барселона раніше заявила, що відновлення форварда займе близько трьох тижнів, однак, за словами видання, медики, що працюють поза клубом, побоюються, що гравець оговтається від травми значно пізніше.

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