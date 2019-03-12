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Вальверде розповів про козирі Ліона перед матчем із Барселоною

19:50 200 Читать на русском
Вальверде розповів про козирі Ліона перед матчем із Барселоною
Ернесто Вальверде / офіційний сайт УЄФА

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із французьким Ліоном.

 

"Ліону не бракує козирів, особливо в нападі, де зібрані потужні та швидкі футболісти. Думаю, суперник намагатиметься витіснити максимум із цього. Безумовно, ліонці розуміють усю важливість виїзного гола та зроблять усе, щоб його забити.

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Нашій команді притаманно проявляти себе в найбільш складні моменти незалежно від того, як складається гра. Ми вже доводили це і в минулому сезоні, і в нинішньому. Завтра впродовж 90 ігрових хвилин може трапитися що завгодно. Ти можеш опинитися на вершині, але в такій грі часом все вирішує удача... Та ми рішуче налаштовані показати хороший футбол", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Барселона – Ліон відбудеться у середу, 13 березня. Початок поєдинку о 22:00. Перша зустріч завершилася нульовою нічиєю.

Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Барселона - Ліон Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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