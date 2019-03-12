Вальверде розповів про козирі Ліона перед матчем із Барселоною

Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із французьким Ліоном.

"Ліону не бракує козирів, особливо в нападі, де зібрані потужні та швидкі футболісти. Думаю, суперник намагатиметься витіснити максимум із цього. Безумовно, ліонці розуміють усю важливість виїзного гола та зроблять усе, щоб його забити.

Фекір назвав найкращого гравця планети та рецепт успіху в матчі з Барселоною

Нашій команді притаманно проявляти себе в найбільш складні моменти незалежно від того, як складається гра. Ми вже доводили це і в минулому сезоні, і в нинішньому. Завтра впродовж 90 ігрових хвилин може трапитися що завгодно. Ти можеш опинитися на вершині, але в такій грі часом все вирішує удача... Та ми рішуче налаштовані показати хороший футбол", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Барселона – Ліон відбудеться у середу, 13 березня. Початок поєдинку о 22:00. Перша зустріч завершилася нульовою нічиєю.