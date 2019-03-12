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Вальверде рассказал о козырях Лиона перед матчем с Барселоной

19:50 11 Читати українською
Вальверде рассказал о козырях Лиона перед матчем с Барселоной
Эрнесто Вальверде / официальный сайт УЕФА

Главный тренер испанской Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского Лиона.

 

"У Лиона хватает козырей, особенно в нападении, где собраны мощные и быстрые футболисты. Думаю, соперник попытается выжать максимум из этого. Безусловно, лионцы понимают всю важность выездного гола и сделают все, чтобы его забить.

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Нашей команде свойственно проявлять себя в самые сложные моменты вне зависимости от того, как складывается игра. Мы уже доказывали это и в прошлом сезоне, и в нынешнем. Завтра по ходу 90 игровых минут может случиться все что угодно. Ты можешь оказаться на вершине, но в такой игре порой все решает удача... Но мы решительно настроены показать хороший футбол", – цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Барселона – Лион состоится в среду, 13 марта. Начало поединка в 22:00. Первая встреча завершилась нулевой ничьей.

Теги
Лига чемпионов Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона - Лион
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