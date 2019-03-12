Фекір назвав найкращого гравця планети та рецепт успіху в матчі з Барселоною

Лідер французького Ліона Набіль Фекір поспілкувався з журналістами перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із іспанською Барселоною.

"Барселона – одна з найкращих команд Європи. Грати проти таких суперників завжди приємно. Це нормально, що вболівальники багато чекають від мене в прийдешньому матчі. Ми зробимо все можливе, хай навіть ми розуміємо, що це буде важка гра.

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Для мене Ліонель Мессі – найкращий футболіст планети. Я вже грав проти нього на чемпіонаті світу. Він знаходиться на вершині вже десять років і щороку робить вирішальний внесок в успіхи своєї команди, виграє для неї трофеї. Зробимо все можливо, щоб його зупинити

Матчі Аякса та Манчестер Юнайтед надихають. Це були величезні сюрпризи, і ми приїхали сюди, щоб піднести ще один. Так, це буде дуже важко, але ми бійці. Потрібно грати розкуто. Нам нічого втрачати, тому ми підходимо до матчу без страху. Це дитяча мрія – зіграти в такому матчі. Особливий матч, просто не можу його дочекатися", – наводить слова Фекіра офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Барселона – Ліон відбудеться у середу, 13 березня. Початок поєдинку о 22:00.