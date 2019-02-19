Барселона не змогла дотиснути Ліон на виїзді

Ліон і Барселона не виявили сильнішого в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19, 1/8 фіналу, перші матчі

Ліон – Барселона – 0:0

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Обидві команди зі стартових хвилин почали грати активно. Через це не забарилися й перші моменти. Уже на 4-й хвилині Ауар привіз небезпечний штрафний на ворота Ліона, але Мессі перемудрував з ударом і м'яч пройшов над воротами. У відповідь "ткачі" перехопили ініціативу й створили свій момент. Терьє наважився на удар метрів із 20-ти, але тер Штеген у чудовому стрибку перевів м'яч у перекладину.

"Блаугранас" зрозуміли, що жартувати з господарями не варто, й взялися до справи всерйоз. Каталонці на значний відрізок часу взяли гру під контроль і фактично не випускали Ліон із власної половини поля. Один за одним виникали моменти. Спочатку Альба передачею зліва знайшов у штрафному Мессі, але акцентовано пробити в один дотик лідер Барси не зумів. А ще за кілька хвилин свою нагоду отримав Усман Дембеле, але його різкий удар низом парирував Лопеш.

Господарі вирішили зробити акцент на контратаках, але частими атакувальними випадами турбувати оборону Барселони не вдавалося. А в одному з епізодів допомогти Ліону міг стандарт, але на навіс Депая ніхто з ліонців не відгукнувся. Взявши паузу на кілька хвилин, під завісу тайму команди буквально полетіли вперед: м'яч не затримувався в центрі поля, а гравці обох команд намагалися знайти слабке місце в захисті суперника.

Однак така активність зменшила кількість моментів біля воріт. Дві нагоди виникли лише на останній хвилині тайму: спочатку Мусса Дембеле вивів на ударну позицію Тер'є, але той пробив над воротами, а потім Бускетс із рикошетом пробив під дальню стійку – м'яч розминувся зі штангою.

У другій половині команди продовжили грати в тому ж стилі. Вони почергово володіли територіальною перевагою, але не могли створити реальний момент забити. Так удар Ракітіча заблокували захисника, а вихід "блаугранас" на простріл Усмана Дембеле "ткачі" заблокували. Свій напівмомент створив і Ліон, коли Депай пробивав з лінії штрафного – повз дальню стійку.

Перевага Ліона зрештою була зруйнована високим пресингом Барселони. Від орієнтовно 70-ї хвилини перевага каталонців часом почала виглядати тотальною. Збільшилася і кількість моментів, але з реалізацією у підопічних Вальверде не склалося. Суарес непогано бив з льоту, але не влучив у ворота після передачі Альби (Коутінью, щоправда, був у ще кращій позиції). Далі сам Жорді наважився на дальній удар – неточно. Свою порцію нагод мав і Мессі, але щоразу Ліонелю у вирішальний момент заважали пробити влучно.

На 86-й хвилині аргентинець пасом знайшов Бускетса, але удар Серхіо з лінії штрафного в ефектному стрибку парирував Лопеш. Ще за хвилину Мессі потужним ударом влучив у голову Суареса, але й цей курйоз не дозволив Барсі відкрити рахунок. Не допоміг і стандарт із "точки Лео" – лідер каталонців пробив у стінку. Зрештою, Ліон за героїчну оборону власних воріт був винагороджений нульовою нічиєю і непоганими шансами на вихід до чвертьфіналу перед візитом на Камп Ноу. Барселоні ж неодмінно треба попрацювати над реалізацією власних моментів.