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Ліон – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

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Ліон – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу
Ліон – Барселона – відеоогляд матчу / Фото ФК Барселона

Ліон несподівано втримав нічию з Барселоною у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Ліон – Барселона.

Ліга чемпіонів 2018/19, 1/8 фіналу, перші матчі

Ліон – Барселона – 0:0

Барселона не змогла дотиснути Ліон на виїзді

Барселона прогнозовано взяла ініціативу в свої руки і контролювала гру, проте реалізація підводила снайперів "блаугранас".

Варто віддати належне Ліону, гравці якого інколи організовували досить гострі контратаки.

Перед фінальним свистком підопічні Вальверде притиснули суперника до їхніх воріт, але забити Мессі та компанії цього вечора – так і не судилось.

Вирішальним стане матч-відповідь на Камп Ноу 13 березня.

Відео найкращих моментів першого тайму:

Відео найкращих моментів другого тайму:

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Барселона: Вівторок 19 лютого 2019

Ліон
Матч завершено
0 : 0
Барселона
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