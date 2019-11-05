toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ

Барселона вкотре розчарувала своєю грою і не здобула перемогу – відеоогляд матчу проти Славії

22:31 319 Читать на русском
Барселона вкотре розчарувала своєю грою і не здобула перемогу – відеоогляд матчу проти Славії
Барселона – Славія – 0:0 – огляд матчу

Барселона не змогла здолати Славію в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться огляд матчу Барселона – Славія.

 

Команди з перших хвилин пішли в атаку і створили кілька небезпечних моментів, однак жоден з них не закінчився голом – чудову гру демонстрували голкіпери, а гравцям атаки часто бракувало точності.

Друга половина гри пройшла за схожим сценарієм. Барселона спробувала контролювати м'яч, а Славія постійно намагалася відповідати контрвипадами. У складі каталонців найбільше старався Мессі, втім і йому не судилося відзначитися у цей вечір. Також варто згадати гол Відаля на 60 хвилині, який було скасовано через офсайд. Підсумок матчу – 0:0, який явно не задовольнив фанатів Барселони, а от Славія може їхати додому з високо піднятою головою.

Барселона не змогла переграти Славію у рівному матчі на Камп Ноу

blog_ava
Челсі приготував вражаючу суму на випадок зняття трансферного бану
10:03
4645
Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Барселона - Славія Прага Відеоновини Славія Прага Славія Прага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
9
хв
Динамо Загреб
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук