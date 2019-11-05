Барселона вкотре розчарувала своєю грою і не здобула перемогу – відеоогляд матчу проти Славії

Барселона не змогла здолати Славію в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться огляд матчу Барселона – Славія.

Команди з перших хвилин пішли в атаку і створили кілька небезпечних моментів, однак жоден з них не закінчився голом – чудову гру демонстрували голкіпери, а гравцям атаки часто бракувало точності.

Друга половина гри пройшла за схожим сценарієм. Барселона спробувала контролювати м'яч, а Славія постійно намагалася відповідати контрвипадами. У складі каталонців найбільше старався Мессі, втім і йому не судилося відзначитися у цей вечір. Також варто згадати гол Відаля на 60 хвилині, який було скасовано через офсайд. Підсумок матчу – 0:0, який явно не задовольнив фанатів Барселони, а от Славія може їхати додому з високо піднятою головою.

Барселона не змогла переграти Славію у рівному матчі на Камп Ноу