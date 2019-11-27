Валенсія – Челсі – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Валенсія приймала Челсі в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

За невеликої переваги гостей саме гравцям Валенсії вдалось забити першими, але радість "кажанів" тривала менше хвилини, Ковачіч зрівняв рахунок перед свистком на перерву.

Президент Челсі розповів про продаж клубу

На початку другого тайму Пулішіч вивів лондонців вперед. Валенсія мала розкішний шанс вирівняти становище на 65-й хвилині, але Парехо не зумів реалізувати пенальті. Лише в кінцівці матчу господарі дотисли суперника і вирвали нічию.

Після 5-ти турів ЛЧ Валенсія та Челсі набрали по 8 очок.

Ліга чемпіонів: Валенсія розписала феєричну нічию із Челсі, Зеніт впевнено здолав Ліон