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Валенсія – Челсі – 2:2 – відео голів та огляд матчу

23:12 28 Читать на русском
Валенсія – Челсі – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Валенсія – Челсі – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Челсі

Валенсія приймала Челсі в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

40’ Карлос Солер
82’ Даніель Васс
 
Матео Ковачіч 41’
Крістіан Пулішіч 50’
40’ Карлос Солер
41’ Матео Ковачіч
50’ Крістіан Пулішіч
82’ Даніель Васс

За невеликої переваги гостей саме гравцям Валенсії вдалось забити першими, але радість "кажанів" тривала менше хвилини, Ковачіч зрівняв рахунок перед свистком на перерву.

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На початку другого тайму Пулішіч вивів лондонців вперед. Валенсія мала розкішний шанс вирівняти становище на 65-й хвилині, але Парехо не зумів реалізувати пенальті. Лише в кінцівці матчу господарі дотисли суперника і вирвали нічию.

Після 5-ти турів ЛЧ Валенсія та Челсі набрали по 8 очок.

Ліга чемпіонів: Валенсія розписала феєричну нічию із Челсі, Зеніт впевнено здолав Ліон

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу
00:40
22038
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Ліга чемпіонів Відеоновини Валенсія - Челсі Валенсія Валенсія Челсі Челсі
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