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В мережу потрапили можливі результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

12:45 1090 Читать на русском
В мережу потрапили можливі результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Кубок Ліги чемпіонів / Reuters

Користувачі соцмереж активно поширюють фото з нібито результатами жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

В мережу злили одразу декілька фото з можливими результатами жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Найбільш поширеним стало фото листка паперу з емблемою Ліги чемпіонів та нібито парами чвертьфіналістів нижче.

Нагадаємо, що жеребкування Ліги чемпіонів пройде сьогодні о 13:00. Онлайн-трансляцію можна подивитись за посиланням.

Теги
Ліга чемпіонів жеребкування Жеребкування ЛЧ
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