В мережу потрапили можливі результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Користувачі соцмереж активно поширюють фото з нібито результатами жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

В мережу злили одразу декілька фото з можливими результатами жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Найбільш поширеним стало фото листка паперу з емблемою Ліги чемпіонів та нібито парами чвертьфіналістів нижче.

Нагадаємо, що жеребкування Ліги чемпіонів пройде сьогодні о 13:00. Онлайн-трансляцію можна подивитись за посиланням.