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В сеть попали возможные результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

12:47 303 Читати українською
В сеть попали возможные результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов / Reuters

Пользователи соцсетей активно распространяют фото с якобы результатами жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В сеть слили сразу несколько фото с возможными результатами жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наиболее распространенным стало фото листа бумаги с эмблемой Лиги чемпионов и якобы парами четвертьфиналистов ниже.

Напомним, что жеребьевка Лиги чемпионов пройдет сегодня в 13:00. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Теги
Лига чемпионов жеребьевка Жеребьевка ЛЧ
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