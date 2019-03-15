В сеть попали возможные результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Пользователи соцсетей активно распространяют фото с якобы результатами жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В сеть слили сразу несколько фото с возможными результатами жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.



Наиболее распространенным стало фото листа бумаги с эмблемой Лиги чемпионов и якобы парами четвертьфиналистов ниже.



Напомним, что жеребьевка Лиги чемпионов пройдет сегодня в 13:00. Онлайн-трансляцию можно посмотреть по ссылке.