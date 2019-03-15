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Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція – як це було

13:26 4868 Читать на русском
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція – як це було
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розпочалось о 13:00 за київським часом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію події.

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Як відбувалось жеребкування

Жеребкування чвертьфіналу:

Першим з кошика витягнули сенсаційний Аякс, який зустрінеться з Ювентусом!

Минулорічний фіналіст Ліверпуль протистоятиме Порту.

Тоттенхем зіграє з Манчестер Сіті, а Барселона проекзаменує МЮ Сульшера.

Жеребкування півфіналу:

Переможець пари Тоттенхем – Ман Сіті виходить на переможця пари Аякс – Ювентус.

Переможець Барса – МЮ виходить на пару Ліверпуль – Порту.

Провести жеребкування допомагає посол фіналу Ліги чемпіонів Жуліо Сезар.

Директор УЄФА з організації змагань Джорджо Маркетті нагадав, що вперше з 2009 року в 1/4 турніру потрапили одразу 4 англійські клуби.

УЄФА продемонстрував крутий ролик за участі чвертьфіналістів ЛЧ.

Ведучий жеребкування Педру Пінту розповів, що на стадії 1/8 фіналу забивали майже 3 голи за матч.

Луїш Фігу та Жуліо Сезар вже встигли зробити спільне фото з кубком ЛЧ.

Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль бесідує з колишнім спортдиром каталонців Чікі Бегірістайном, який нині представляє інтереси Ман Сіті.

Завітав на жеребкування й легендарний екс-форвард МЮ Енді Коул. Зараз він працює послом "червоних дияволів".

Італійська преса вимагає протистояння Мессі та Роналду.

Хто брав участь

У процедурі жеребкування візьмуть участь вісім команд, які подолали першу стадію плей-офф:

Аякс (Нідерланди)

Барселона (Іспанія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Порту (Португалія)

Тоттенхем (Англія)

Ювентус (Італія)

Регламент жеребкування

Сіяних команд не було, клуби з однієї країни могли зустрітися один з одним. Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбулося жеребкування 1/2 фіналу. Отже, всі учасники дізналися власний шлях до вирішального матчу.

Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед не зможуть провести домашні матчі в один день або в суміжні дні. Таким чином, якщо їхні домашні матчі випадуть на один ігровий тиждень, то відповідно до правил комітету УЄФА з клубних змагань, команда, яка фінішувала в минулому сезоні в національному чемпіонаті нижче, в даному випадку це МЮ, зіграє матч-відповідь на виїзді.

Коли відбудуться матчі 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів

9/10 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі

16/17 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді

30 квітня/1 травня: 1/2 фіналу, перші матчі

7/8 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді

1 червня: Фінал на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді

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