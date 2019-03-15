Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція – як це було

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розпочалось о 13:00 за київським часом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію події.
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Як відбувалось жеребкування
Жеребкування чвертьфіналу:
Першим з кошика витягнули сенсаційний Аякс, який зустрінеться з Ювентусом!
Минулорічний фіналіст Ліверпуль протистоятиме Порту.
Тоттенхем зіграє з Манчестер Сіті, а Барселона проекзаменує МЮ Сульшера.
Жеребкування півфіналу:
Переможець пари Тоттенхем – Ман Сіті виходить на переможця пари Аякс – Ювентус.
Переможець Барса – МЮ виходить на пару Ліверпуль – Порту.
Провести жеребкування допомагає посол фіналу Ліги чемпіонів Жуліо Сезар.
Директор УЄФА з організації змагань Джорджо Маркетті нагадав, що вперше з 2009 року в 1/4 турніру потрапили одразу 4 англійські клуби.
УЄФА продемонстрував крутий ролик за участі чвертьфіналістів ЛЧ.
Ведучий жеребкування Педру Пінту розповів, що на стадії 1/8 фіналу забивали майже 3 голи за матч.
Луїш Фігу та Жуліо Сезар вже встигли зробити спільне фото з кубком ЛЧ.
Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль бесідує з колишнім спортдиром каталонців Чікі Бегірістайном, який нині представляє інтереси Ман Сіті.
Завітав на жеребкування й легендарний екс-форвард МЮ Енді Коул. Зараз він працює послом "червоних дияволів".
Італійська преса вимагає протистояння Мессі та Роналду.
Хто брав участь
У процедурі жеребкування візьмуть участь вісім команд, які подолали першу стадію плей-офф:
Аякс (Нідерланди)
Барселона (Іспанія)
Ліверпуль (Англія)
Манчестер Сіті (Англія)
Манчестер Юнайтед (Англія)
Порту (Португалія)
Тоттенхем (Англія)
Ювентус (Італія)
Регламент жеребкування
Сіяних команд не було, клуби з однієї країни могли зустрітися один з одним. Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбулося жеребкування 1/2 фіналу. Отже, всі учасники дізналися власний шлях до вирішального матчу.
Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед не зможуть провести домашні матчі в один день або в суміжні дні. Таким чином, якщо їхні домашні матчі випадуть на один ігровий тиждень, то відповідно до правил комітету УЄФА з клубних змагань, команда, яка фінішувала в минулому сезоні в національному чемпіонаті нижче, в даному випадку це МЮ, зіграє матч-відповідь на виїзді.
Коли відбудуться матчі 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів
9/10 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі
16/17 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді
30 квітня/1 травня: 1/2 фіналу, перші матчі
7/8 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді
1 червня: Фінал на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді