Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція – як це було

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розпочалось о 13:00 за київським часом. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію події.

Божевільні камбеки, домінація АПЛ та одвічна битва іншопланетян: підсумки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка вражає

Як відбувалось жеребкування

Жеребкування чвертьфіналу:

Першим з кошика витягнули сенсаційний Аякс, який зустрінеться з Ювентусом!

Минулорічний фіналіст Ліверпуль протистоятиме Порту.

Тоттенхем зіграє з Манчестер Сіті, а Барселона проекзаменує МЮ Сульшера.

Жеребкування півфіналу:

Переможець пари Тоттенхем – Ман Сіті виходить на переможця пари Аякс – Ювентус.

Переможець Барса – МЮ виходить на пару Ліверпуль – Порту.

