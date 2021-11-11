Півзахисник молодіжки Динамо Антон Царенко вже звернув на себе увагу із-за кордону.

Іспанський журналіст Esports SER Фермін Суарес вражений грою талантів Динамо і Шахтаря у Юнацькій лізі УЄФА.

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З команди киян U-19 експерт виділив Антона Царенка, Костянтина Вівчаренка, Антона Боля, а також голкіпера Руслана Нещерета. Серед представників Шахтаря назвали Івана Лосенка та Данила Гончарука.

Найбільше компліментів за свою гру отримав Антон Царенко. "Він – бестія. 1-2 дотики, прекрасне розуміння гри, завжди колосальна робота на команду, грає з дивовижною легкістю", – оцінив півзахисника Динамо Суарес.

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