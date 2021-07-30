Троє засновників Суперліги, які досі не вийшли з проекту, повідомили про чергове рішення суду на свою користь. Апеляція УЄФА відхилена, а керівному органу європейському футболу заборонено застосовувати будь-які санкції до засновників Суперліги. Відповідно, 12 клубів, які раніше анонсували участь у проекті, не отримають жодного покарання.

"Барселона, Реал і Ювентус вітають рішення суду, яке набирає чинності негайно. УЄФА зобов'язаний припинити дисциплінарні провадження проти цих трьох клубів та скасувати штрафні санкції і обмеження, накладені на решту дев'ять клубів-засновників.

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Трибунал задовольнив прохання засновників Суперліги, відхилив апеляцію УЄФА і підтвердив, що якщо організація не виконає цього рішення, то отримає штрафи і навіть кримінальну відповідальність. Справа буде розглянута судом Євросоюзу, який вивчить монополію УЄФА в європейському футболі.

Наш обов'язок – вирішувати серйозні проблеми, які стоять перед футболом. УЄФА назвав себе законодавцем і єдиним визнаним володарем прав на проведення європейських змагань. Ця монополістична і суперечлива позиція завдає шкоди футболу і його балансу.

Як було наочно продемонстровано, фінансовий контроль в європейському футболі неадекватний, він застосовувався неналежним чином. Клубам, які беруть участь в європейських змаганнях, має бути гарантовано право керувати змаганнями.

Ми раді, що відтепер ми більше не будемо піддаватися погрозам з боку УЄФА. Наша мета полягає в тому, щоб продовжувати розвивати проект Суперліги конструктивно і спільно, розраховуючи на вклад всіх зацікавлених сторін: уболівальників, гравців, тренерів, клубів, національних і міжнародних ліг і федерацій.

Ми усвідомлюємо, що деякі елементи нашої пропозиції можна переглянути і, звичайно, їх можна реалізувати на основі діалогу і консенсусу. Ми, як і раніше, впевнені в успіху проекту, який завжди буде відповідати законодавству Європейського Союзу", – йдеться на офіційному сайті Реала. Аналогічні заяви опублікували і Ювентус із Барселоною.

Нагадаємо, у квітні 12 клубів оголосили про створення Суперліги. Щоправда, проект проіснував заледве дві доби. Через масові акції протесту фанатів та погрози санкціями від УЄФА Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем, Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед, Атлетіко, Інтер та Мілан вийшли з Суперліги. Барселона, Реал та Ювентус аналогічної заяви не зробили й досі.

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