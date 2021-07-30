Трое основателей Суперлиги, которые до сих пор не вышли из проекта, сообщили об очередном решении суда в свою пользу. Апелляция УЕФА отклонена, а руководящему органу европейскому футболу запрещено применять любые санкции к учредителям Суперлиги. Соответственно, 12 клубов, которые ранее анонсировали участие в проекте, не получат никакого наказания.

"Барселона Реал и Ювентус приветствуют решение суда, которое вступает в силу немедленно. УЕФА обязан прекратить дисциплинарное производство против этих трех клубов и отменить штрафные санкции и ограничения, наложенные на остальные девять клубов-основателей.

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Суд удовлетворил просьбу учредителей Суперлиги, отклонил апелляцию УЕФА и подтвердил, что если организация не выполнит этого решения, то получит штрафы и даже уголовную ответственность. Дело будет рассмотрено судом Евросоюза, который изучит монополию УЕФА в европейском футболе.

Наш долг – решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА назвал себя законодателем и единственным признанным обладателем прав на проведение европейских соревнований. Эта монополистическая и противоречивая позиция наносит вред футболу и его балансу.

Как было наглядно продемонстрировано, финансовый контроль в европейском футболе неадекватен, он применялся неправильно. Клубам, которые участвуют в европейских соревнованиях, должно быть гарантировано право управлять соревнованиями.

Мы рады, что отныне мы больше не будем поддаваться угрозам со стороны УЕФА. Наша цель состоит в том, чтобы продолжать развивать проект Суперлиги конструктивно и сообща, рассчитывая на вклад всех заинтересованных сторон: болельщиков, игроков, тренеров, клубов, национальных и международных лиг и федераций.

Мы осознаем, что некоторые элементы нашего предложения можно пересмотреть и, конечно, их можно реализовать на основе диалога и консенсуса. Мы, как и раньше, уверены в успехе проекта, который всегда будет соответствовать законодательству Европейского Союза", – говорится на официальном сайте Реала. Аналогичные заявления опубликовали и Ювентус с Барселоной.

Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Правда, проект просуществовал чуть двое суток. Из-за массовых акций протестов фанатов и угроз санкциями от УЕФА Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан вышли из Суперлиги. Барселона, Реал и Ювентус аналогичного заявления не сделали до сих пор.

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