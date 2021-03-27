Союз європейських асоціацій може радикально змінити вигляд головного єврокубка вже в найближчу середу.

Виконком УЄФА погодить реформу Ліги чемпіонів 31 березня, стверджує The Athletic.

УЄФА готує революційні зміни Ліги чемпіонів – збільшення кількості учасників і новий формат без груп

Зміни торкнуться, зокрема, і формату турніру. Кількість команд на основному етапі зросте до 36-ти, але зникне груповий етап. Натомість кожен клуб проведе по 10 матчів із різними суперниками за т. зв. швейцарською системою (сильні грають із сильними, слабкі – зі слабкими). Такий формат може стати реальністю із сезону 2024/25.

До слова, востаннє формат Ліги чемпіонів змінювали майже 20 років тому. Тоді УЄФА відмовився від другого групового етапу ЛЧ на користь стадії 1/8 фіналу. Нинішні спроби реформування пов'язані з намаганням великих клубів реалізувати ідею Європейської Суперліги.

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