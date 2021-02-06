Футбольний союз підготував революційний план змін на сезон 2024/25, інформує The Athletic.

Гвардіола не вірить у Суперлігу і запропонував революційне рішення для збільшення сили АПЛ

Кількість команд-учасниць збільшиться з 32-ох до 36-ти. Звичний груповий етап замінять так званою "швейцарською системою". Пари суперників у першому турі будуть визначатися за посівом, а потім за показаними результатами упродовж турніру (переможці грають з переможцями, переможені з переможеними). Кожна команда повинна провести по 10 поєдинків, а 16 найкращих отримають місце у плей-офф. Натомість формат Ліги Європи та новоствореної Ліги конференцій змінювати не планують.

УЄФА довелося "ворушитись" під тиском можливого виникнення Суперліги, яку просувають провідні клуби Європи (Реал, Ювентус, МЮ). Додаткові матчі Ліги чемпіонів можуть спричинити зникнення деяких внутрішніх змагань, наприклад, Кубка англійської ліги.

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