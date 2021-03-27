Исполком УЕФА согласует реформу Лиги чемпионов 31 марта, утверждает The Athletic.

УЕФА готовит революционные изменения Лиги чемпионов – увеличение количества участников и новый формат без групп

Изменения коснутся в том числе и формата турнира. Количество команд на основном этапе возрастет до 36-ти, но исчезнет групповой этап. Зато каждый клуб проведет по 10 матчей с разными соперниками по т. н. швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые – со слабыми). Такой формат может стать реальностью уже с сезона 2024/25.

К слову, в последний раз формат Лиги чемпионов меняли почти 20 лет назад. Тогда УЕФА отказался от второго группового этапа ЛЧ в пользу стадии 1/8 финала. Нынешние попытки реформирования связаны с попыткой больших клубов реализовать идею Европейской Суперлиги.

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