Від союзу європейських футбольних асоціацій очікують адекватну реакцію на агресивні дії Росії.

Одразу кілька депутатів Європарламенту закликали УЄФА розірвати контракт з російською нафтогазовою компанією Газпром, повідомляє sportschau.de.

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"В УЄФА є безліч варіантів: розірвати спонсорські контракти з Газпромом на чемпіонат Європи у Німеччині, виключити російських чиновників із комітетів та не допустити проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі", – заявила депутатка Віола фон Крамон-Таубадель.

Раніше президент організації Александер Чеферін отримав листа із закликом забрати у Санкт-Петербурга право проведення фіналу ЛЧ 2021/22 через російську агресію проти України.

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