От союза европейских футбольных ассоциаций ожидается адекватная реакция на агрессивные действия России.

Сразу несколько депутатов Европарламента призвали УЕФА расторгнуть контракт с российской нефтегазовой компанией Газпром, сообщает sportschau.de.

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"У УЕФА есть множество вариантов: расторгнуть спонсорские контракты с Газпромом на чемпионат Европы в Германии, исключить российских чиновников из комитетов и не допустить проведение финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге", – заявила депутат Виола фон Крамон-Таубадель.

Ранее президент организации Александер Чеферин получил письмо с призывом забрать у Санкт-Петербурга право проведения финала ЛЧ 2021/22 из-за российской агрессии против Украины.

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