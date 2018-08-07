УЄФА заборонив Славії вшанувати пам'ять загиблих в Афганістані чеських військових

Супернику київського Динамо не дозволили перед початком сьогоднішнього матчу кваліфікації ЛЧ вшанувати пам'ять 3 чеських військовослужбовців, які загинули 5 серпня в Афганістані в результаті атаки смертника.

Празький клуб просив про це УЄФА та отримав відмову, повідомив голова ради директорів Славії Ярослав Тврдик.

"УЄФА, як і Міжнародна федерація футболу ФІФА, забороняє і карає будь-які політичні промови гравців або уболівальників під час матчів. Наприклад, ФІФА оштрафувала представників Великобританії за червоні маки як знак вшанування ветеранів Першої світової війни", – зазначають чеські ЗМІ.

Славія – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Натомість в чемпіонаті Чехії загиблих військових вшанували хвилиною мовчання та оплесками перед матчами Спарта – Словацко 5 серпня та Дукла – Богеміанс 6 серпня.

За словами Тврдика, який є колишнім міністром оборони Чехії, Славія теж вшанує військових. "Вони герої, і ми цінуємо те, що вони зробили для нашої країни", – підкреслив функціонер.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться сьогодні о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.