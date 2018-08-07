УЕФА запретил Славии почтить память погибших в Афганистане чешских военных

Сопернику киевского Динамо не позволили перед началом сегодняшнего матча квалификации ЛЧ почтить память 3 чешских военнослужащих, погибших 5 августа в Афганистане в результате атаки смертника.

Пражский клуб просил об этом УЕФА и получил отказ, сообщил председатель совета директоров Славии Ярослав Тврдик.

"УЕФА, как и Международная федерация футбола ФИФА запрещает и наказывает любые политические речи игроков или болельщиков во время матчей. Например, ФИФА оштрафовала представителей Великобритании за красные маки как знак чествования ветеранов Первой мировой войны", – отмечают чешские СМИ.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Зато в чемпионате Чехии погибших военных почтили минутой молчания и аплодисментами перед матчами Спарта – Словацко 5 августа и Дукла – Богемианс 6 августа.

По словам Тврдика, который является бывшим министром обороны Чехии, Славия тоже почтит память военных. "Они герои, и мы ценим то, что они сделали для нашей страны", – подчеркнул функционер.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется сегодня в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.