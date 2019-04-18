Мессі та Фірміно – серед номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА опублікував імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Прес-служба УЄФА на своєму офіційному сайті опублікувала список з чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

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Серед претендентів на нагороду опинилися: нападник Барселони Ліонель Мессі, захисник Аякса Маттейс Де Лігт, форвард Тоттенхема Хин Мін Сон і нападник Ліверпуля Роберто Фірміно.

Мессі оформив дубль в матчі з Манчестер Юнайтед, Де Лігт забив переможний гол у грі з Ювентусом, на рахунку Сон Хин Міна дубль у ворота Манчестер Сіті, а в активі Фірміно точний удар у зустрічі з Порту.

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