toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ ПОРТУ - ЛІВЕРПУЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР

Мессі та Фірміно – серед номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

11:17 254 Читать на русском
Мессі та Фірміно – серед номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Роберто Фірміно / фото із соцмереж

УЄФА опублікував імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Прес-служба УЄФА на своєму офіційному сайті опублікувала список з чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів: визначились пари 1/2 фіналу турніру

Серед претендентів на нагороду опинилися: нападник Барселони Ліонель Мессі, захисник Аякса Маттейс Де Лігт, форвард Тоттенхема Хин Мін Сон і нападник Ліверпуля Роберто Фірміно.

Мессі оформив дубль в матчі з Манчестер Юнайтед, Де Лігт забив переможний гол у грі з Ювентусом, на рахунку Сон Хин Міна дубль у ворота Манчестер Сіті, а в активі Фірміно точний удар у зустрічі з Порту.

Нестримний біль і унікальний крах Роналду в ЛЧ – кадри і меми, які розлетілись планетою після матчу Ювентус – Аякс

Теги
Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі Хин Мін Сон Хин Мін Сон Роберто Фірміно Роберто Фірміно Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
37
хв
Наполі
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук