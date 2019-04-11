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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - БАРСЕЛОНА АЯКС - ЮВЕНТУС

УЄФА визначив номінантів на найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

09:17 273 Читать на русском
УЄФА визначив номінантів на найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Хин Мін Сон / Твіттер ФК Тоттенхем

УЄФА опублікував чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував номінантів на звання найкращого гравця цього тижня в Лізі чемпіонів.

Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Ними стали Хин Мін Сон (Тоттенхем), Роберто Фірміно (Ліверпуль), Френкі Де Йонг (Аякс), Жерар Піке (Барселона).

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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