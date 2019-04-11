УЄФА визначив номінантів на найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА опублікував чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував номінантів на звання найкращого гравця цього тижня в Лізі чемпіонів.

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Ними стали Хин Мін Сон (Тоттенхем), Роберто Фірміно (Ліверпуль), Френкі Де Йонг (Аякс), Жерар Піке (Барселона).

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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