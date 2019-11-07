УЕФА определил команду недели в Лиге чемпионов – Мадрид возвращает себе лидирующие позиции в Европе

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил лучших игроков четвертого тура Лиги чемпионов, которые сформировали символическую команду недели.

УЕФА в своем твиттере назвал команду недели по итогам 4-го тура Лиги чемпионов.

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В нее попали три игрока Реала, двое из Аякса, и по одному представителю Тоттенхэма, Челси, Славии, ПСЖ, Лиона и Боруссии Д.

Символическая сборная 4-го тура ЛЧ имеет следующий состав: Кейлор Навас (ПСЖ), Ян Боржил (Славия), Йоахим Андерсен (Лион), Серхио Рамос (Реал), Ашраф Хакими (Боруссия Д), Хын Мин Сон (Тоттенхэм), Жоржинью (Челси), Хаким Зиеш, Промес (оба – Аякс), Карим Бензема, Родриго (оба – Реал). Интересно, что Навас покинул Реал летом 2019 года, а права на Ашрафа Хакими принадлежат мадридцам, поэтому сразу 5 игроков символической сборной связаны со "сливочными".

Добавим, что 5 тур Лиги чемпионов пройдет 26-27 ноября.

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