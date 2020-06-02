toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
КАРПАТИ ШАХТАР - ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

УЄФА розглядає сенсаційний варіант з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів

16:14 1812 Читать на русском
УЄФА розглядає сенсаційний варіант з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів
Ванда Метрополітано / фото із соцмереж

УЄФА може перенести фінал Ліги чемпіонів-2019/20 з турецького Стамбула в інше місто.

Організація активно працює над сценаріями, які дадуть можливість дограти нинішній єврокубковий сезон. Не виключено, що ЛЧ і ЛЄ завершать в експериментальному форматі, повідомляє Mundo Deportivo.

УЄФА аналізує план B догравання Ліги чемпіонів – Стамбул сенсаційно може втратити статус господаря фіналу

За інформацією видання, Стамбул і Гданськ не зможуть прийняти фінали через фінансові причини. Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів може прийняти Лісабон, альтернативними варіантами є Мюнхен та Мадрид (Ванда Метрополітано). Сенсаційним у цьому списку виглядає присутність столиці Іспанії, адже стадіон Атлетіко приймав фінал ЛЧ в минулому році, а країна чи не найбільше в Європі постраждала від пандемії.

Що стосується форматів, то реальним виглядає варіант, коли всі стадії, починаючи з 1/4 фіналу, складатимуться з одного матчу з перервою між іграми у 7-10 днів. Команди гратимуть в одному місті, де їм будуть надані готель, тренувальні поля і інші необхідні умови. Подібна система дозволить уникнути зайвих перельотів та ризиків, пов'язаних з наслідками пандемії коронавірусу. Зазначається, що 17 червня виконавчий комітет УЄФА повинен визначитися з датами проведення турнірів.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка

blog_ava
Шахтар – Динамо: асистент легендарного іспанського арбітра виніс власний вердикт щодо скандального скасування гола
14:19
6373
Теги
Головне Ештадіу да Луж Ліга Європи Ліга чемпіонів Ванда Метрополітано коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
34
хв
Україна
23:55
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук