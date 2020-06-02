УЄФА розглядає сенсаційний варіант з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА може перенести фінал Ліги чемпіонів-2019/20 з турецького Стамбула в інше місто.

Організація активно працює над сценаріями, які дадуть можливість дограти нинішній єврокубковий сезон. Не виключено, що ЛЧ і ЛЄ завершать в експериментальному форматі, повідомляє Mundo Deportivo.

УЄФА аналізує план B догравання Ліги чемпіонів – Стамбул сенсаційно може втратити статус господаря фіналу

За інформацією видання, Стамбул і Гданськ не зможуть прийняти фінали через фінансові причини. Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів може прийняти Лісабон, альтернативними варіантами є Мюнхен та Мадрид (Ванда Метрополітано). Сенсаційним у цьому списку виглядає присутність столиці Іспанії, адже стадіон Атлетіко приймав фінал ЛЧ в минулому році, а країна чи не найбільше в Європі постраждала від пандемії.

Що стосується форматів, то реальним виглядає варіант, коли всі стадії, починаючи з 1/4 фіналу, складатимуться з одного матчу з перервою між іграми у 7-10 днів. Команди гратимуть в одному місті, де їм будуть надані готель, тренувальні поля і інші необхідні умови. Подібна система дозволить уникнути зайвих перельотів та ризиків, пов'язаних з наслідками пандемії коронавірусу. Зазначається, що 17 червня виконавчий комітет УЄФА повинен визначитися з датами проведення турнірів.

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