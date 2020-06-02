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УЕФА рассматривает сенсационный вариант с местом проведения финала Лиги чемпионов

16:17 95 Читати українською
УЕФА рассматривает сенсационный вариант с местом проведения финала Лиги чемпионов
Ванда Метрополитано / фото из соцсетей

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов-2019/20 с турецкого Стамбула в другой город.

Организация активно работает над сценариями, которые дадут возможность доиграть нынешний еврокубковый сезон. Не исключено, что ЛЧ и ЛЕ завершат в экспериментальном формате, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Стамбул и Гданьск не смогут принять финалы по финансовым причинам. Решающий поединок Лиги чемпионов может принять Лиссабон, альтернативными вариантами являются Мюнхен и Мадрид (Ванда Метрополитано). Сенсационным в этом списке выглядит присутствие столице Испании, ведь стадион Атлетико принимал финал ЛЧ в прошлом году, а страна едва ли не больше всего в Европе пострадала от пандемии.

Что касается форматов, то реальным выглядит вариант, когда все стадии, начиная с 1/4 финала, будут состоять из одного матча с перерывом между играми в 7-10 дней. Команды будут играть в одном городе, где им будут предоставлены отель, тренировочные поля и другие необходимые условия. Подобная система позволит избежать лишних перелетов и рисков, связанных с последствиями пандемией коронавируса. Отмечается, что 17 июня исполнительный комитет УЕФА должен определиться с датами проведения турниров.

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