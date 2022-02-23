УЄФА розглядає 6 стадіонів на заміну Газпром Арені у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22
Cоюз європейських футбольних асоціацій може забрати фінал ЛЧ з Санкт-Петербурга.
Замінити російську Газпром Арену може лондонський Вемблі, римський Стадіо Олімпіко, а також розглядаються домашні арени ПСЖ, Баварії, Аякса та Барселони, повідомляє ESPN.
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Поки УЄФА не ухвалив остаточне рішення про перенесення фіналу з Санкт-Петербурга, в організації продовжать слідкувати за діями Росії щодо України.
Нагадаємо, воєнна агресія з боку Росії спровокувала тиск на УЄФА щодо зміни проведення фіналу ЛЧ, а також припинення співпраці з Газпромом.
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