Cоюз європейських футбольних асоціацій може забрати фінал ЛЧ з Санкт-Петербурга.

Замінити російську Газпром Арену може лондонський Вемблі, римський Стадіо Олімпіко, а також розглядаються домашні арени ПСЖ, Баварії, Аякса та Барселони, повідомляє ESPN.

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Поки УЄФА не ухвалив остаточне рішення про перенесення фіналу з Санкт-Петербурга, в організації продовжать слідкувати за діями Росії щодо України.

Нагадаємо, воєнна агресія з боку Росії спровокувала тиск на УЄФА щодо зміни проведення фіналу ЛЧ, а також припинення співпраці з Газпромом.

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