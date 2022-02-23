Союз европейских футбольных ассоциаций может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга.

Заменить российскую Газпром Арену может лондонский Уэмбли, римский Стадио Олимпико, а также рассматриваются домашние арены ПСЖ, Баварии, Аякса и Барселоны, сообщает ESPN.

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Пока УЕФА не приняло окончательное решение о переносе финала из Санкт-Петербурга, в организации продолжат следить за действиями России в отношении Украины.

Напомним, военная агрессия со стороны России спровоцировала давление на УЕФА относительно смены проведения финала ЛЧ, а также прекращения сотрудничества с Газпромом.

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