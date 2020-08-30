Союз європейських футбольних асоціацій на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер привітав колишнього нападника київського Динамо Максима Шацьких з 42-річчям.

Динамо підтвердило перехід перспективного нападника в інший клуб

До вітань долучили фрагменти пам'ятного відео з матчу групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2006/07, в якому "біло-сині" розписали бойову нічию (2:2) з мадридським Реалом, а наш ювіляр відзначився дублем.

До слова, кияни у тому поєдинку не змогли втримати перевагу і на останніх хвилинах двічі пропустили від Роналдо – бразилець забив з гри і з пенальті.

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