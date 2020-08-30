УЕФА поздравил Шацких с 42-летием, вспомнив его дубль в ворота Реала
Экс-форвард Динамо Максим Шацких принимает поздравления по случаю дня рождения.
Союз европейских футбольных ассоциаций на своей странице в социальной сети Твиттер поздравил бывшего нападающего киевского Динамо Максима Шацких с 42-летием.
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К поздравлениям добавили фрагменты памятного видео с матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-2006/07, в котором "бело-синие" расписали боевую ничью (2:2) с мадридским Реалом, а наш юбиляр отметился дублем.
К слову, киевляне в том поединке не смогли удержать преимущество и на последних минутах дважды пропустили от Роналдо – бразилец забил с игры и с пенальти.
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