Союз европейских футбольных ассоциаций на своей странице в социальной сети Твиттер поздравил бывшего нападающего киевского Динамо Максима Шацких с 42-летием.

Динамо подтвердило переход перспективного нападающего в другой клуб

К поздравлениям добавили фрагменты памятного видео с матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-2006/07, в котором "бело-синие" расписали боевую ничью (2:2) с мадридским Реалом, а наш юбиляр отметился дублем.

К слову, киевляне в том поединке не смогли удержать преимущество и на последних минутах дважды пропустили от Роналдо – бразилец забил с игры и с пенальти.

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